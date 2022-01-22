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«ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка». Дуров раскритиковал возможный запрет операций с криптовалютами в России

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Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о последствиях запрета криптовалют в России. По его словам, это неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом, хотя Россия является лидером по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии.

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты... Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса», — пишет Дуров в своем телеграм-канале 22 января.

Он отметил, что стремление ЦБ регулировать операции с криптовалютами естественно.

«Однако, рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — резюмирует основатель Telegram.

Дуров добавил, что вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.

Накануне Банк России предложил запретить все операции с криптовалютами на территории России, включая их майнинг, выпуск, обращение и обмен. Такую «оптимальную стратегию регулирования» рынка ЦБ представил в докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном 20 января.

В нем регулятор предлагает блокировать операции по покупке и продаже криптовалюты за реальные деньги, запретить банкам инвестировать в криптовалюты. Кроме того, предлагается ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты как средства платежа, правда, не уточняется какую.

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Комментарии (17)

267090453
Дуров,а расскажите ка,что сделала армия "ай-ти" специалистов ?
Отвечу - 0,00000000068% от того,что продала в другие страны.
До сих пор не смогли выучить главного в "сберкассе"!
(.)(.)
Модер, ты на каком основании комменты трёшь? Я правил публикации не нарушал, а своё мнение ты можешь себе затолкать…ну ты понял.

В удалённом комменте я говорил, что власть состоящая из воров-чинуш, как огня боится блокчейна. Потому что эта технология позволяет отследить абсолютно все операции от самого конца до самого её начала. А следовательно за все мутные схемы рано или поздно придётся ответить. Слёзы замести уже никак не получится, без вариантов!
Zdobsi
Криптовалюта это зло. Оно ничем не подкреплено. Никакими товарами и сырьем. Это воспоминание о потраченной энергии, как облако от сгоревшей тонны нефти-абсолютно бесполезно. И правильно делают, что запрещают. Дуров заграницей и нас его проблемы с криптой не касаются никак.
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