«ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка». Дуров раскритиковал возможный запрет операций с криптовалютами в России

«Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты... Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса», — пишет Дуров в своем телеграм-канале 22 января.

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о последствиях запрета криптовалют в России. По его словам, это неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом, хотя Россия является лидером по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии.

Он отметил, что стремление ЦБ регулировать операции с криптовалютами естественно.

«Однако, рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — резюмирует основатель Telegram.



Дуров добавил, что вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.



Накануне Банк России предложил запретить все операции с криптовалютами на территории России, включая их майнинг, выпуск, обращение и обмен. Такую «оптимальную стратегию регулирования» рынка ЦБ представил в докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном 20 января.



В нем регулятор предлагает блокировать операции по покупке и продаже криптовалюты за реальные деньги, запретить банкам инвестировать в криптовалюты. Кроме того, предлагается ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты как средства платежа, правда, не уточняется какую.

