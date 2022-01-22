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В Никольском возбуждено дело по следам подростковой жестокости. Мальчика раздели и поставили на колени

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Уголовное дело с начала года возбуждено по факту подростковой жестокости в селе Никольское Гатчинского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 января.

В четверг в 102-й отдел полиции поступил рапорт от районного инспектора по делам несовершеннолетних. в нем было написано, что 19 января в пятом часу вечера между 15-летним юношей и неизвестными произошел конфликт. На территории парка-усадьбы «Скворицы» в Никольском подростка заставили раздеться, встать на колени и извиниться. При этом школьника избивали. Следователь из Гатчины возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Неделей ранее по аналогичной статье УК РФ возбудили дело после избиения воспитанницы детского дома.

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