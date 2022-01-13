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После избиения воспитанницы детдома, которое в школе назвали игрой, полиция Петербурга возбудила уголовное дело

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Избиение подростками воспитанницы детского дома в Никольском стало уголовным делом. Полиция обратила внимание на инцидент после публикации «Фонтанки».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января, новость о насилии мальчиков над шестиклассницей заинтересовала не только уполномоченного по правам ребенка, но и ГУ МВД. Дело возбуждено по статье о хулиганстве. Фигуранты — четверо подростков, старшему из которых 17 лет. Мера пресечения им не избиралась, у 13-летней пострадавшей зафиксирован синяк на плече.

Свидетельницей избиения ребенка стала местная жительница Маргарита. По словам женщины, мальчишки около 15 минут издевались над своей жертвой, не опасаясь наказания, так как девочка была из детского дома. Директор школы, в которой учатся дети, заявила «Фонтанке», что шестиклассница ни к кому претензий не имеет, а драка была игрой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

SERGEY111
Ну вот еще четверо сопливых уродцев встали с малолетства на свои жизненные пути уголовников по сути превращая в себя в никому не нужный в этой жизни биомусор - наверно мечтали об этом раз такая уверенность в безнаказанности была .
П33/11-2
Ну вот 17тилетний дебил, не умеющий правильно играть в компании шестиклашек, и получит условно по малолетке.
Ограничил своё будущее тамошним кирпичным заводом, молодец.
Antuan Rokanten
Проклятые подростки! Почему не принимаются меры? Только самое жесткое наказание. В противном случае из таких потом вырастают насильники и убийцы. Несчастная девочка.
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