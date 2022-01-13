После избиения воспитанницы детдома, которое в школе назвали игрой, полиция Петербурга возбудила уголовное дело

Избиение подростками воспитанницы детского дома в Никольском стало уголовным делом. Полиция обратила внимание на инцидент после публикации «Фонтанки».
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января, новость о насилии мальчиков над шестиклассницей заинтересовала не только уполномоченного по правам ребенка, но и ГУ МВД. Дело возбуждено по статье о хулиганстве. Фигуранты — четверо подростков, старшему из которых 17 лет. Мера пресечения им не избиралась, у 13-летней пострадавшей зафиксирован синяк на плече.
Свидетельницей избиения ребенка стала местная жительница Маргарита. По словам женщины, мальчишки около 15 минут издевались над своей жертвой, не опасаясь наказания, так как девочка была из детского дома. Директор школы, в которой учатся дети, заявила «Фонтанке», что шестиклассница ни к кому претензий не имеет, а драка была игрой.