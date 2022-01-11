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Пятеро мальчиков напали на воспитанницу детдома под Петербургом. Девочку били по лицу и кидали прогибом

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В Тосненском районе Ленобласти пятеро мальчиков напали на девочку — ее кидали в снег, били по лицу и голове, а позже и вовсе кинули прогибом. Инцидент произошел в городе Никольское у одной из школ, видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Они минут 15 издевались над этой девочкой, говоря ей, что у нее нет матери, и никто ее не защитит. Я их разогнала, но где гарантия, что это не повторится», — рассказала очевидица Маргарита 11 января.

Издание 47news обратилось за комментарием к директору школы. По словам собеседницы, руководство учреждения изучает причины произошедшего конфликта. Девочка — воспитанница детдома, она учится в шестом классе. Мальчики на видео обучаются в той же школе.

«Девочка не имеет претензий к ребятам, ссадин у нее нет. Она абсолютно прекрасно себя чувствует. Говорит, что они так играли. Сейчас выясняем всю информацию, вызвали родителей других подростков. Больше ничего сказать не могу», — добавила директор.

После публикации видеозаписи в официальном Telegram-канале правительства Ленобласти сообщили, что уполномоченный по правам ребенка Тамара Литвинова начала проверку. «Подобное поведение детей — абсолютная дикость, это недопустимо. Обязательно разберемся, что произошло, кто и за что здесь несет ответственность», — отметила она.

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Комментарии (13)

AndrewBarsik
Каждый день любому человеку, пытающемуся отстаивать справедливость говорят то же самое: "Ты никому не нужен. Тебя никто не защитит." Причём, чаще всего, это говорят те, кто из бюджета получает зарплату за то, чтобы защищать. Эту же фразу, только в более издевательском тоне, сопровождаемую угрозами, слышат административно задержанные, подследственные, подсудимые, проверяемые контрольно-надзорными органами, участники судебных разбирательств, податели жалоб и многие многие другие. Стремление внушить человеку страх, ощущение бессилия и незащищённости является целью и сутью всей деятельности госорганов. А малолетние садисты лишь старательно копируют поведение взрослых
мухомор
Бастрыкин, ау!
Тут тебе работенка. Детей на учёт, органы опеки и админку детдома под суд по халатности и не исполнению обязанностей.
261844081
А какая ответственность у детей за избиения? По закону ни-ка-кой
Вот и всё, по мне, так закон надо менять, если ребёнок совершает какую-то дичь, он должен отправляться на обязательную психотерапию+ обязательные общественные работы, а проживание в СИЗО
Тогда что-то будет меняться
Мое мнение
Кстати, за избиение жестокое взрослых тоже наказание ни о чём
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