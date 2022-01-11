Пятеро мальчиков напали на воспитанницу детдома под Петербургом. Девочку били по лицу и кидали прогибом

В Тосненском районе Ленобласти пятеро мальчиков напали на девочку — ее кидали в снег, били по лицу и голове, а позже и вовсе кинули прогибом. Инцидент произошел в городе Никольское у одной из школ, видео опубликовали очевидцы в соцсетях.



«Они минут 15 издевались над этой девочкой, говоря ей, что у нее нет матери, и никто ее не защитит. Я их разогнала, но где гарантия, что это не повторится», — рассказала очевидица Маргарита 11 января.



Издание 47news обратилось за комментарием к директору школы. По словам собеседницы, руководство учреждения изучает причины произошедшего конфликта. Девочка — воспитанница детдома, она учится в шестом классе. Мальчики на видео обучаются в той же школе.

