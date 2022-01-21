Российский фондовый рынок и валюта закончили неделю падением. Доллар вырос до девятимесячного максимума

Курс доллара к вечеру 21 января впервые с апреля прошлого года достиг отметки в 77,5 рубля. Евро на бирже вырос до 88 рублей.



Падают и все российские фондовые индексы: Мосбиржи — на 2,2%, РТС — на 3,4%. Дешевеют бумаги Сбербанка, «Яндекса», группы ПИК, «ВКонтакте». Как обращает внимание The Bell, рубль немного укрепился в середине дня на новостях о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако когда выяснилось, что никакого прогресса на переговорах достичь не удалось, российская валюта вместе с фондовым рынком устремились вниз. Кроме того, цена на нефть также опустилась ниже 87 долларов за баррель.

