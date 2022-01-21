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Российский фондовый рынок и валюта закончили неделю падением. Доллар вырос до девятимесячного максимума

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Курс доллара к вечеру 21 января впервые с апреля прошлого года достиг отметки в 77,5 рубля. Евро на бирже вырос до 88 рублей.

Падают и все российские фондовые индексы: Мосбиржи — на 2,2%, РТС — на 3,4%. Дешевеют бумаги Сбербанка, «Яндекса», группы ПИК, «ВКонтакте». Как обращает внимание The Bell, рубль немного укрепился в середине дня на новостях о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако когда выяснилось, что никакого прогресса на переговорах достичь не удалось, российская валюта вместе с фондовым рынком устремились вниз. Кроме того, цена на нефть также опустилась ниже 87 долларов за баррель.

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Комментарии (4)

267089724
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рубл.ей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Денеб
То ли ещё будет, если путинские ястребы решат вторгнуться в Украину.....
cerf
Гибкое дело этот рынок
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