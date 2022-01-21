В Петербург привезли 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Партия из более чем 200 тысяч быстрых антиген-тестов на коронавирус, поступила в Петербург, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«На днях в город поступило 204 445 экспресс-тестов для выявления антигена коронавируса. Они будут распределены в основном во взрослые и детские поликлиники, а также в приемные покои больниц. Эти тесты будут использоваться наряду с традиционными тестами ПЦР», — написал он 21 января на своей странице «ВКонтакте».



Лисовец также напомнил, что с понедельника большинство поликлиник в Петербурге смогут начать прием пациентов с легкими формами ОРВИ. В инфекционных боксах у заболевших возьмут мазки на COVID-19, измерят сатурацию и выдадут бесплатные лекарства, по необходимости возьмут анализы крови, откроют больничный. Пациенты не должны добираться до поликлиник на общественном транспорте — речь идет о случаях, когда медучреждение находится в шаговой доступности или у человека есть личный транспорт.

