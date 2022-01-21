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В Петербург привезли 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

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Партия из более чем 200 тысяч быстрых антиген-тестов на коронавирус, поступила в Петербург, сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«На днях в город поступило 204 445 экспресс-тестов для выявления антигена коронавируса. Они будут распределены в основном во взрослые и детские поликлиники, а также в приемные покои больниц. Эти тесты будут использоваться наряду с традиционными тестами ПЦР», — написал он 21 января на своей странице «ВКонтакте».

Лисовец также напомнил, что с понедельника большинство поликлиник в Петербурге смогут начать прием пациентов с легкими формами ОРВИ. В инфекционных боксах у заболевших возьмут мазки на COVID-19, измерят сатурацию и выдадут бесплатные лекарства, по необходимости возьмут анализы крови, откроют больничный. Пациенты не должны добираться до поликлиник на общественном транспорте — речь идет о случаях, когда медучреждение находится в шаговой доступности или у человека есть личный транспорт.

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Комментарии (3)

olla
что-то наши ковидобесы совсем разошлись- бюджетные деньги на ерунду тратят. Наверное , очень "хорошие" люди тестами торгуют))
А так да, миллиарды сами себя не потратят.. чихающий народ- становись в очередь))
guess
Секрет всех их волн с пиками и затуханием прост - когда надо создать рост - отправляем на тестирование с любым лёгким недомоганием; перед мероприятиями, где в очередной раз нам будут вешать лапшу про единство и поднимание с колен - сокращаем тестирование, даже у задыхающихся)))
Политика
тов
Привезли 200 тысяч положительных тестов?
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