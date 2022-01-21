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Лебеди-шипуны решили провести холода в Ленобласти. Зимовать будут «огромной группировкой»

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В Ленобласти на Финском заливе, недалеко от Соснового Бора, заметили «огромную группировку» лебедей-шипунов. Они решили не улетать на зимовку в Европу и впервые замечены в холода в наших краях в таком количестве.

Как рассказал «Фонтанке» 21 января зоолог Павел Глазков, происходящее — орнитологическая сенсация. В группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте» он рассказывает, что на заливе удалось обнаружить более 120 лебедей-шипунов и четырех кликунов.

«На островах Финского залива гнездится более 50 пар лебедей-шипунов. Эти птицы продолжают свой род даже в черте Санкт-Петербурга, в районе кронштадтской дамбы. В прошлом году семья этих грациозных белых птиц осталась в кронштадтских плавнях на зиму, и даже залетала на несколько дней в центр Петербурга, на Синопскую набережную Невы», — отмечает специалист.

Краснокнижные лебеди-кликуны тоже гнездятся в Ленобласти. В последние годы более 50 этих птиц остаются зимовать на реке Вуокса, и в этом году их заметили прямо в черте Приозерска.

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Комментарии (4)

Mil Muertes
Это "группировка Ленинград" не иначе
Abu-Denis
И как они при минус двадцати или тридцати выживать будут?
Slava_Rossii
Верный признак глобального потепления в регионе.
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