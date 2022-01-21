Лебеди-шипуны решили провести холода в Ленобласти. Зимовать будут «огромной группировкой»

В Ленобласти на Финском заливе, недалеко от Соснового Бора, заметили «огромную группировку» лебедей-шипунов. Они решили не улетать на зимовку в Европу и впервые замечены в холода в наших краях в таком количестве.



Как рассказал «Фонтанке» 21 января зоолог Павел Глазков, происходящее — орнитологическая сенсация. В группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте» он рассказывает, что на заливе удалось обнаружить более 120 лебедей-шипунов и четырех кликунов.