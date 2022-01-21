FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Петербуржцам рекомендовали не пользоваться общественным транспортом из-за «омикрона»

2
Печать

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец из-за ситуации с «омикроном» рекомендовал петербуржцам максимально снизить число контактов — не посещать массовые мероприятия, не ездить в общественном транспорте.

«Не нужно ждать каких-то ограничений массовых мероприятий. Нужно стараться всеми доступными вам способами избегать этих массовых мероприятий. Не пользоваться, по возможности, если нет такой нужды, общественным транспортом, потому что те темпы распространения инфекции, которые мы видим, говорят о том, что ситуация крайне напряженная и число заболевших людей пока будет увеличиваться», – сказал он 21 января на пресс-конференции в ТАСС.

Как писала «Фонтанка», комздрав не видит оснований отменять QR-коды в Петербурге и готов поддержать новые ограничения. В том числе дистанционный формат обучения.

По теме (14)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260569221
Ага. Конечно, метро закройте, тогда и поговорим
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний