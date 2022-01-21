Замглавы Минтранса Токарева арестовали по делу о крупном мошенничестве

Хорошевский суд Москвы заключил под стражу замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ходатайствовало следствие, 21 января сообщает «МВД Медиа».
По данным ТАСС, Токарев останется под стражей до 18 марта. Как сообщает агентство, суд пришел к выводу, что Токарев «имеет обширные связи и может воспользоваться ими, чтобы скрыться или уничтожить улики», а также у него могут быть сообщники на свободе, поэтому отказал защите в более мягкой мере пресечения.
О задержании чиновника стало известно 19 января. В его доме прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В Минтрансе подтвердили факт проверки и заявили, что оказывают следствию содействие.
По версии следствия, Токарев совершил нецелевое расходование бюджетных средств, которые выделялись на реконструкцию железной дороги в Краснодарском крае, и заключал фиктивные договоры для вывода денег со счетов подконтрольной ему организации. В это время он занимал пост первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой». По предварительным данным, ущерб от мошенничества составил более 500 миллионов рублей.
Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «Спецтрансстрое».