FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Замглавы Минтранса Токарева арестовали по делу о крупном мошенничестве

1
Печать

Хорошевский суд Москвы заключил под стражу замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ходатайствовало следствие, 21 января сообщает «МВД Медиа».

По данным ТАСС, Токарев останется под стражей до 18 марта. Как сообщает агентство, суд пришел к выводу, что Токарев «имеет обширные связи и может воспользоваться ими, чтобы скрыться или уничтожить улики», а также у него могут быть сообщники на свободе, поэтому отказал защите в более мягкой мере пресечения.

О задержании чиновника стало известно 19 января. В его доме прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В Минтрансе подтвердили факт проверки и заявили, что оказывают следствию содействие.

По версии следствия, Токарев совершил нецелевое расходование бюджетных средств, которые выделялись на реконструкцию железной дороги в Краснодарском крае, и заключал фиктивные договоры для вывода денег со счетов подконтрольной ему организации. В это время он занимал пост первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой». По предварительным данным, ущерб от мошенничества составил более 500 миллионов рублей.

Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «Спецтрансстрое».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Денеб
Вот такие у нас замминистра..... Что же тогда говорить о министрах? И о (страшно сказать!), тех, кто ещё выше? И том, который на самом верху?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний