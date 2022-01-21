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Биткоин упал почти на 10% за сутки

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Курс биткоина за сутки упал почти на 10%. Цена криптовалюты опустилась до минимума с августа 2021 года.

По данным на 16:14 пятницы, 21 января, падение биткоина составляет 9,6%. Из них 8% криптовалюта потеряла уже к утру. Сейчас криптовалюта оценивается в 38,327 тыс. долларов.

На фоне этого падают цены альткоинов. Самый известный из них, эфириум, подешевел на 12,5%, до 2 784 долларов.

Днем ранее заметно снизился один из основных фондовых индексов США S&P 500 — на 1,1%, до 4 482,73 пункта. На днях аналитическая компания Arcane Research сообщила, что корреляция курса биткоина и S&P 500 стала рекордной с октября 2020 года. Также на 1,3% снизился индекс высокотехнологичной биржи NASDAQ.

Кроме того, вчера Банк России для общественных обсуждений опубликовал доклад, в котором предложил запретить майнинг и любые операции с криптовалютой на территории страны. Это заявление пока оставляет больше вопросов, чем ответов. В частности, эксперты отмечают, что запретить криптовалюты технологически невозможно. После доклада ЦБ биткоин подешевел примерно на 200 долларов.

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Комментарии (5)

german_5e4d02dc5a4f9
ах, какая трагедия
Dimitry Antonov
Это Банк России, наверное, обрушил его своим вчерашним заявлением.
Dazdraperma
Осталось понять, кто именно виноват: Лавров, по итогам разговора с Блинкейном, или, как всегда, лично Путин.
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