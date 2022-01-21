Биткоин упал почти на 10% за сутки

Курс биткоина за сутки упал почти на 10%. Цена криптовалюты опустилась до минимума с августа 2021 года.



По данным на 16:14 пятницы, 21 января, падение биткоина составляет 9,6%. Из них 8% криптовалюта потеряла уже к утру. Сейчас криптовалюта оценивается в 38,327 тыс. долларов.



На фоне этого падают цены альткоинов. Самый известный из них, эфириум, подешевел на 12,5%, до 2 784 долларов.



Днем ранее заметно снизился один из основных фондовых индексов США S&P 500 — на 1,1%, до 4 482,73 пункта. На днях аналитическая компания Arcane Research сообщила, что корреляция курса биткоина и S&P 500 стала рекордной с октября 2020 года. Также на 1,3% снизился индекс высокотехнологичной биржи NASDAQ.

