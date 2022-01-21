FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Кудрин предложил создать в России «противовес» Москве

16
Печать

В России должны появиться несколько крупных агломераций, которые могли бы конкурировать с Москвой по ВВП. Об этом 21 января заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

«У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, регионы, в которых живут 8, 9 и 12 млн человек, могут быть центрами международного уровня с соответствующим качеством жизни.

Ранее председатель Счетной палаты заявил, что уровень жизни в России вырос по сравнению с СССР «примерно на 20%». По его мнению, РФ за эти годы стала страной с «нормальной рыночной экономикой».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Gilka
Про Кудрово забыли упомянуть. Вот чем Кудрово хуже Краснодара? тоже город же.
orlovandrei1986
мне кажется, или скрепным экстремизмом пахнуло из рта Кудина?
=/
ЧижПыж
Правильнее было бы построить новую компактную столицу, типа Вашингтона.
И подальше вглубь страны, чтобы подлетное время было побольше.
Тогда необходимость кормить маскву, обирая Россию, отпадет.
Если СПб - великий город с областной судьбой,
то масква станет великой деревней с аналогичной судьбой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний