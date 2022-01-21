Кудрин предложил создать в России «противовес» Москве

В России должны появиться несколько крупных агломераций, которые могли бы конкурировать с Москвой по ВВП. Об этом 21 января заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».



«У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню <...> Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться <...> В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — сказал он (цитата по ТАСС).

