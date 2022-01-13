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Стали жить лучше на 20%. Кудрин сравнил уровень жизни в РФ и СССР

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Глава Счетной палаты считает, что уровень жизни в России вырос по сравнению с СССР.

«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», — цитирует 13 января Алексея Кудрина ТАСС.

По его словам, в начале 2000-х Россия смогла восстановить уровень жизни, который был у граждан до развала Советского союза. Кудрин особо отметил, что во времена его вице-премьерства этот показатель вырос в три раза.

Глава Счетной палаты уверен, что Россия стала страной, с «нормальной рыночной экономикой».

«Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения», — резюмировал экономист.

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Комментарии (2)

f0ntan
Кудрин сравнил уровень жизни текущий и советский по ценам?
Nothing
))))) жить стало лучше, жить стало веселей!
И где я ето слышал?
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