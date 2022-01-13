Стали жить лучше на 20%. Кудрин сравнил уровень жизни в РФ и СССР

Глава Счетной палаты считает, что уровень жизни в России вырос по сравнению с СССР.
«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», — цитирует 13 января Алексея Кудрина ТАСС.
По его словам, в начале 2000-х Россия смогла восстановить уровень жизни, который был у граждан до развала Советского союза. Кудрин особо отметил, что во времена его вице-премьерства этот показатель вырос в три раза.
Глава Счетной палаты уверен, что Россия стала страной, с «нормальной рыночной экономикой».
«Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения», — резюмировал экономист.