«В последние минуты он говорил об Ахматовой». Об Анатолии Наймане вспоминает Яков Гордин

Анатолий Найман



автор фото Алексей Куденко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Умер Анатолий Найман. Мы виделись около месяца назад в Музее Иосифа Бродского в Доме Мурузи. Он читал лекцию — анализировал «Рождественский романс» Бродского. Было видно, что разговор дается ему с некоторым трудом. Не было той сверкающей легкости речи, которая была ему так присуща.

Но не думалось, что это последняя встреча.

Справедливой судьбе было угодно, чтобы в последние минуты он говорил об Ахматовой. А лекция была о Мандельштаме. Так и должно было быть.

Вся его жизнь — смолоду, а я помню его года с пятьдесят девятого, — была литературой.



Он был не просто человеком литературы по преимуществу. Он был человеком слова. В любых жанрах.

Недаром он был блистательным рассказчиком и острословом. Разговаривать с ним нужно было осторожно — он был чуток к любой фальши и мог сурово отметить ее в ответной мгновенной реплике.

Его стихи не публиковались. Он пробовал себя и в прозе, и в драматургии.

Долго казалось, что он не может реализоваться. Я был уверен, что он может быть идеальным эссеистом. Литератором в пушкинском смысле понятия.

Мы знаем, что когда Бродский полушутя распределял литературные роли, то Найман в его представлении оказался Вяземским. Пронзительным, острым, жестко ироничным.

Сегодня не время еще для подробного и откровенного разговора. Это время придет. Жизнь такого человек не могла быть простой и однолинейной.

Разумеется, будут вспоминать то, что на поверхности, — знаменитую четверку: Рейн, Найман, Бобышев, Бродский.

Это было недолгое литературное союзничество и дружба. Довольно скоро пути разошлись и отношения изменились. Но — осталось культурное явление.



Разумеется, будут говорить о близости Наймана к Анне Андреевне Ахматовой. Одно время он был ее литературным секретарем и соавтором в переводах. Он был больше, чем секретарем. Он был другом. Известно, с какой нежностью относилась к нему Анна Андреевна и как она боялась, что после травли и высылки Бродского придет черед Толи.

Все так. Но смею думать, что не это все было главным наполнением его жизни. Главным был он сам — вне зависимости от дружб и отношений.

Он сам — с его одаренностью, его честолюбием, его замыслами, так долго не реализовавшимися.

С его приходом к православию. Для чего понадобилось, думаю, многое сломать в своем характере и стиле взаимоотношений с миром. И это давалось ему нелегко.

И с его любовью к жене. Женщине удивительной.

И с его достоинством человека общественного и в то же время — демонстративно отдельного.

В мрачные семидесятые он зарабатывал на жизнь переводами, не принимая ни малейшего участия в официальной литературной жизни. И при этом вел себя абсолютно достойно. Он дружил с Лидией Корнеевной и Еленой Цезаревной Чуковскими. Бывал у них, что, естественно, фиксировалось. У него постоянно бывали иностранные слависты — студенты и аспиранты, хорошо понимавшие ему цену.



Думаю, что его оперативное дело в КГБ было весьма насыщенным.

Он сумел устроить СВОЮ жизнь в кругу семьи и кругу порядочных людей. А это удавалось далеко не всем.

Его жизнь в новую эпоху — многочисленные публикации стихов и прозы, классические воспоминания об — или как он сам писал — о Ахматовой, его преподавание в Америке, — обширный и ждущий своего исследования сюжет.

Блок сказал о смерти Пушкина: «С ним умирала его эпоха». Не сопоставляя Александра Сергеевича и Анатолия Генриховича, могу сказать: смерть Анатолия Наймана — еще один горький признак умирания эпохи, которую мы, люди того круга, считаем своей.

Ни одна эпоха не уходит бесследно. Лучшее в ее культурном и нравственном наполнении рано или поздно выходит на свет, как подземная река. И не обязательно так мрачно и зловеще, как в великом стихотворении Ахматовой «Когда погребают эпоху...».

И сейчас, вспоминая Толю Наймана и время, которое его формировало и которое он формировал, я не чувствую себя могильщиком. Наоборот, память — это живая вода из русской сказки.



Яков Гордин, специально для «Фонтанки.ру»