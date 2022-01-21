«Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно. Не получится. Работал, доводил эти вещи и буду доводить. А ошибки будем исправлять», — заканчивает Беглов свою речь.
Полный текст выступления губернатора с пояснениями читайте здесь.
Я доведу реформы до конца. «Фонтанка» публикует видео программного заявления Беглова
Губернатор Александр Беглов выступил с 15-минутной речью, посвященной реформам, которые уже реализуются в Петербурге и еще будут реализованы. Речь шла о самых болезненных темах последних недель — вывоз мусора, уборка города от снега, а также об основных направлениях городской политики — общественный транспорт, строительство, выборы. Ниже видео ответа Беглова на то, что он называет саботажем и дискредитацией власти.
«Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно. Не получится. Работал, доводил эти вещи и буду доводить. А ошибки будем исправлять», — заканчивает Беглов свою речь.
Полный текст выступления губернатора с пояснениями читайте здесь.
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