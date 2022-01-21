«Город не был кладбищем». Блокадница раскритиковала акции с портретами и «черными списками» погибших жителей Ленинграда

Председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова не поддерживает идею о том, чтобы выставлять в окнах квартир портреты живших там во время блокады людей. По ее словам, сегодня горожане могут не знать, о ком идет речь.



Вдобавок к этому она заявила, что не стоит размещать на фасадах домов «черные списки», в которых значатся погибшие. «Это создает атмосферу города-кладбища, а город не был кладбищем», — процитировало Тихомирову РИА Новости 21 января.

Петербурженка также выступила против акций, в ходе которых участники читают имена погибших. При этом ей хотелось бы видеть как можно больше памятных мероприятий в формате исторических реконструкций и флешмобов. По ее словам, так удастся лучше показать, как жили и работали блокадники.

