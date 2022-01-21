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«Город не был кладбищем». Блокадница раскритиковала акции с портретами и «черными списками» погибших жителей Ленинграда

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Председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова не поддерживает идею о том, чтобы выставлять в окнах квартир портреты живших там во время блокады людей. По ее словам, сегодня горожане могут не знать, о ком идет речь.

Вдобавок к этому она заявила, что не стоит размещать на фасадах домов «черные списки», в которых значатся погибшие. «Это создает атмосферу города-кладбища, а город не был кладбищем», — процитировало Тихомирову РИА Новости 21 января.

Петербурженка также выступила против акций, в ходе которых участники читают имена погибших. При этом ей хотелось бы видеть как можно больше памятных мероприятий в формате исторических реконструкций и флешмобов. По ее словам, так удастся лучше показать, как жили и работали блокадники.

О том, какие мероприятия пройдут в городе в память о 78-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января), читайте на «Фонтанке».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — жителям пришлось ждать целый год.

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Комментарии (5)

rybalka
С портретами в окнах не очень понятно: в тех квартирах вряд ли можно найти потомков людей, умерших в блокаду.
А чтение списков ИМХО - самый правильный вариант поминовения. Собственно, так и делали когда-то на 9 мая в небольших городах, поселках, сёлах: читали это скорбный перечень, он был всем понятен и знаком. Так поминают в церкви на панихиде - поименно.
Флеш-мобы совсем тут ни причём: санки что ли с манекенами по улицам возить или что она хочет флешмобить???
Dimitry Antonov
Как гражданин, житель города, ветеран, член общественной организации, она, безусловно, имеет право высказывать своё мнение.
А мне, как гражданину, жителю города, у которого члены семьи погибли в блокаду, совершенно не нравятся памятные мероприятия в виде исторических реконструкций, флешмобов и иных зрелищных мероприятий.
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