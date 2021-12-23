Смольный рассказал, как Петербург встретит годовщину прорыва и снятия блокады

В Смольном озвучили программу мероприятий, посвященных 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда (18 января 1943 года) и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны (27 января 1944 года). Ее на заседании правительства 23 декабря представила временно исполняющая обязанности председателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

«Второй год мы будем отмечать эти даты в условиях пандемии. Мы снова не сможем принять блокадников, проживающих в других странах, но для них и для общественности будет организована Всемирная видеоконференция ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда и участников антигитлеровской коалиции», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.



Всего в Петербурге намечено 126 мероприятий, из них большую часть (59) проводят администрации районов, а также исполнительные органы власти (46). Намечено 10 общегородских мероприятий. Из-за эпидемиологической ситуации решено отказаться от формирования многочисленной делегации ветеранов из Петербурга для участия в мероприятиях в областном городе Кировске и согласовать ее только в составе 20 человек.

17 января

17:00 — памятный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича , где прозвучит Седьмая симфония, которой в следующем году исполняется 80 лет.

18 января

11:00 — торжественно-траурная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда.

В течение дня — участие актива общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда (музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», Кировский район Ленинградской области).

27 января

9:30 — торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14.



11:00 — торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов к памятным местам во всех районах города. Основными точками станут Серафимовское кладбище и Монумент героическим защитникам Ленинграда.

Главное мероприятие на Пискаревском мемориальном кладбище из-за эпидемиологической обстановки пройдет в два этапа. В 11:00 там возложат венки и цветы в одной колонне 43 основных делегации, в числе которых будут и ветераны. Общее число пришедших составит около 500 человек.

Второй этап начнется с 13 часов. С этого времени на мемориальном кладбище будут принимать другие делегации, которые пожелают принять участие в возложении цветов. Организаторы будут следить за соблюдением социальной дистанции между участниками и наличием средств индивидуальной защиты.

С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

12:00 — памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости.

13:00 — церемония открытия памятника блокадному учителю в Соляном переулке.

