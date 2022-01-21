Петербуржец получил условный срок из-за склочных подруг, разящего скребка и трусости

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли февральской ночью 2021 года. Мастаков с двумя подругами находился у дома 7/1 по улице Сикейроса. Автомобиль мужчины был припаркован на тротуаре, мимо проходящий незнакомец сделал замечание в грубой форме. Владелец машины ответил, что переставит её, но девушки продолжили словесную перепалку. В итоге в свой адрес они услышали оскорбления.



Мастаков взял из автомобиля сломанный скребок для чистки стекол и нанес им около пяти ударов по голове потерпевшего. Тот упал, истекая кровью. Нападавший испугался, прислонил избитого к забору и попросил подруг вызвать скорую. Сам же с места происшествия скрылся.

