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Петербуржец получил условный срок из-за склочных подруг, разящего скребка и трусости

Выборгский районный суд поставил точку в деле о конфликте из-за парковки на тротуаре. 21 января был оглашен приговор Константину Мастакову, который избил автомобильным скребком прохожего, сделавшего ему замечание. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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События, которые легли в основу уголовного дела, произошли февральской ночью 2021 года. Мастаков с двумя подругами находился у дома 7/1 по улице Сикейроса. Автомобиль мужчины был припаркован на тротуаре, мимо проходящий незнакомец сделал замечание в грубой форме. Владелец машины ответил, что переставит её, но девушки продолжили словесную перепалку. В итоге в свой адрес они услышали оскорбления.

Мастаков взял из автомобиля сломанный скребок для чистки стекол и нанес им около пяти ударов по голове потерпевшего. Тот упал, истекая кровью. Нападавший испугался, прислонил избитого к забору и попросил подруг вызвать скорую. Сам же с места происшествия скрылся.

В суде петербуржец раскаивался. Он заявил, что расходы на лечение компенсировал. Мастакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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Комментарии (9)

daisychain
Почаще бы рикошетом в таких ситуациях доставалось "слабым и беззащитным"(с), которые сами провоцируют конфликты, сами же давят на все мужские комплексы ("а-вот-настоящий-бы-мущщина-если-он-не-трус-и-не-тряпка-бла-бла-бла"), а потом выходят сухими. Это ж мужики сами передрались.
Доставалось бы им в этих драках или обязательно по морде, или потом по суду не меньше, чем подставленному им мужчине - склок и драк было бы на порядок меньше.
Ivanov_I_I
Для женщин это обычное поведение - подставлять мужчину, которого они сопровождают, втягивая его в конфликты. Так они пытаются убедиться, что их мужчина - альфа-самец. Тут никакого ума нет, это чистая биология.
александрниколаич
Товарищей пьяных, увы, не сумевших
В ту ночь поделить двух распутных девиц!()КиШ
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