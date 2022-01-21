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Петербургский Роспотребнадзор: «Омикрон» за сутки выявили у 178 человек

С начала распространения штамма «омикрон» в Петербурге им заразились более тысячи человек. Среди них студенты, туристы и горожане, вернувшиеся из теплых краев.

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У 1 008 человек на 21 января был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом сообщает 21 января управление по Роспотребнадзору в Петербурге.

В том числе им заболели 74 человека, прибывшие в Российскую Федерацию, из которых 42 студента, 12 туристов и 20 петербуржцев, которые вернулись с отдыха из Франции, Испании, Доминиканы, ОАЭ, Египта, Великобритании и Сербии.

За последние сутки лаборатории выдали положительное заключение на «омикрон» по пробам, взятым у 178 человек.

Все заболевшие находятся в изоляции дома или госпитализированы в инфекционные больницы. Определен круг контактных с заболевшими лиц, за ними установлено медицинское наблюдение.

В Петербурге за день выявили рекордные 5 922 случая COVID-19 с начала пандемии.

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Комментарии (17)

VKuser203216
Так и сидят дома заболевшие. Кто следит за ними и как их наказывают за нарушение?
261845431
Совершенно бессмысленное сообщение. Писать нужно примерно так:

Сотрудники Роспотребнадзора понятия не имеют, сколько человек заболело. Селективных тестов на конкретный штамм вируса до сих пор не имеется. ПЦР тестирование проходят лишь случайные люди, причём годные тесты есть лишь у тех, кто тестируется в платных фирмах по ДМС. Большая часть заболевших это нищета и голодрань, поэтому бесплатный арбидол и пару цетамола получат сегодня лишь 178 человек. Росподребнадзор продолжает пилить бюджет страны рассказывая сказки про эпидемию которой официально нет.
VKuser203216
Black Fox, если летают и распространяют по-Вашему мнению только привитые, то они сами не болеют или очень легко болеют, а распространяют на непривитых, которые несут дальше, больше и больше. Из-за них, непривитых и не наладят жизнь никак. Теперь вот даже лечится планово нельзя, непривитых от ковида лечит надо.
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