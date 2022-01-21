Петербургский Роспотребнадзор: «Омикрон» за сутки выявили у 178 человек

У 1 008 человек на 21 января был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом сообщает 21 января управление по Роспотребнадзору в Петербурге.



В том числе им заболели 74 человека, прибывшие в Российскую Федерацию, из которых 42 студента, 12 туристов и 20 петербуржцев, которые вернулись с отдыха из Франции, Испании, Доминиканы, ОАЭ, Египта, Великобритании и Сербии.



За последние сутки лаборатории выдали положительное заключение на «омикрон» по пробам, взятым у 178 человек.



Все заболевшие находятся в изоляции дома или госпитализированы в инфекционные больницы. Определен круг контактных с заболевшими лиц, за ними установлено медицинское наблюдение.

