FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Адель в слезах просит прощения у поклонников: у половины ее команды — ковид. Певицу поддержала Pink

11
Печать

Британская певица Адель 21 января записала видеообращение к поклонникам, в котором предстала на экране в слезах. Артистка рассказала, что ее команда вынуждена перенести серию концертов в Лас-Вегасе.

«Мы пробовали сделать всё, что могли, чтобы выступления прошли вовремя и были достаточно хороши для вас, но нас сломали транспортные задержки и ковид: половина моей команды болеет, и завершить работу над шоу невозможно».

Певица принесла извинения всем, кто ехал на её концерты из других городов, объяснив, почему отмена происходит в последнюю минуту, и попросила времени — чтобы назначить новые даты.

Среди тех, кто пришел в комментарии поддержать певицу, — её коллега Pink. Артистка признала, что была в подобной ситуации, морально раздавлена так же, как и они, но верит, что всё срастется и будет великолепным — когда это станет возможным.

Выступления в Лас-Вегасе должны были начаться 21 января 2022 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Static
Не прощаем. Нужно было прививаться.
265900447
Офигеть, ей всего 33 года! А выглядит ровесницей Пугачевой..
SU LUX INN
давайте Поддержим певицу! пойдем, и Вакцинируемся в знак нашей поддержки! ведь это так Легко, позаботиться о своем здоровье, и Здоровье окружающих!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний