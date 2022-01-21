Адель в слезах просит прощения у поклонников: у половины ее команды — ковид. Певицу поддержала Pink

Британская певица Адель 21 января записала видеообращение к поклонникам, в котором предстала на экране в слезах. Артистка рассказала, что ее команда вынуждена перенести серию концертов в Лас-Вегасе.
«Мы пробовали сделать всё, что могли, чтобы выступления прошли вовремя и были достаточно хороши для вас, но нас сломали транспортные задержки и ковид: половина моей команды болеет, и завершить работу над шоу невозможно».
Певица принесла извинения всем, кто ехал на её концерты из других городов, объяснив, почему отмена происходит в последнюю минуту, и попросила времени — чтобы назначить новые даты.
Среди тех, кто пришел в комментарии поддержать певицу, — её коллега Pink. Артистка признала, что была в подобной ситуации, морально раздавлена так же, как и они, но верит, что всё срастется и будет великолепным — когда это станет возможным.
Выступления в Лас-Вегасе должны были начаться 21 января 2022 года.