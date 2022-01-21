Двое молодых людей перебегали пути перед электричкой в Петербурге, один не успел

У станции Броневая сбили молодого мигранта. Он спешил на ту сторону железнодорожных путей.
Машинист электропоезда сообщением Красное Село — Петербург (Балтийский вокзал) накануне около 8:30 утра был вынужден применить экстренное торможение, сообщили «Фонтанке» 21 января в пресс-службе транспортной полиции. Он увидел на путях людей, но было уже поздно: головная часть состава снесла мужчину.
Личность погибшего установлена — это 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Вместе с другом он шел в сторону железнодорожной станции Ленинский проспект.
«Мужчины решили быстро пересечь железную дорогу в неположенном месте, несмотря на приближающиеся поезда с двух сторон. Один из них успел перебежать на противоположную сторону», — сообщили в УТ МВД по СЗФО.
Пострадавшего увезла скорая, но врачам не удалось сотворить чудо — мужчина скончался от полученных травм.
Второго нарушителя — 26-летнего земляка погибшего — привлекли к административной ответственности за «проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».
«Фонтанка» писала, что 20 января погиб подросток, которого сбил поезд дальнего следования