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Двое молодых людей перебегали пути перед электричкой в Петербурге, один не успел

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У станции Броневая сбили молодого мигранта. Он спешил на ту сторону железнодорожных путей.

Машинист электропоезда сообщением Красное Село — Петербург (Балтийский вокзал) накануне около 8:30 утра был вынужден применить экстренное торможение, сообщили «Фонтанке» 21 января в пресс-службе транспортной полиции. Он увидел на путях людей, но было уже поздно: головная часть состава снесла мужчину.

Личность погибшего установлена — это 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Вместе с другом он шел в сторону железнодорожной станции Ленинский проспект.

«Мужчины решили быстро пересечь железную дорогу в неположенном месте, несмотря на приближающиеся поезда с двух сторон. Один из них успел перебежать на противоположную сторону», — сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Пострадавшего увезла скорая, но врачам не удалось сотворить чудо — мужчина скончался от полученных травм.

Второго нарушителя — 26-летнего земляка погибшего — привлекли к административной ответственности за «проход по железнодорожным путям в неустановленных местах».

«Фонтанка» писала, что 20 января погиб подросток, которого сбил поезд дальнего следования № 347 (Санкт-Петербург — Уфа).

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