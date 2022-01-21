Двое молодых людей перебегали пути перед электричкой в Петербурге, один не успел

У станции Броневая сбили молодого мигранта. Он спешил на ту сторону железнодорожных путей.



Машинист электропоезда сообщением Красное Село — Петербург (Балтийский вокзал) накануне около 8:30 утра был вынужден применить экстренное торможение, сообщили «Фонтанке» 21 января в пресс-службе транспортной полиции. Он увидел на путях людей, но было уже поздно: головная часть состава снесла мужчину.



Личность погибшего установлена — это 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Вместе с другом он шел в сторону железнодорожной станции Ленинский проспект.

