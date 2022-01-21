Громкие гудки машиниста не помогли. Под Петербургом ребёнок погиб под поездом

Проверку по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего в Ленинградской области проводит Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщается в её телеграм-канале 21 января.
Инцидент произошёл вчера около 18:55 в Тосненском районе, на 76-м километре железной дороги, на третьем пикете железнодорожной станции Соколов Ручей. По предварительной информации, ребёнок пересекал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был сбил поездом дальнего следования
«Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на участке травмирования, даст оценку действиям всех ответственных лиц, при наличии оснований примет меры», — отмечается в сообщении.