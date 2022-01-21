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Громкие гудки машиниста не помогли. Под Петербургом ребёнок погиб под поездом

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Проверку по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего в Ленинградской области проводит Северо-Западная транспортная прокуратура, сообщается в её телеграм-канале 21 января.

Инцидент произошёл вчера около 18:55 в Тосненском районе, на 76-м километре железной дороги, на третьем пикете железнодорожной станции Соколов Ручей. По предварительной информации, ребёнок пересекал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и был сбил поездом дальнего следования № 347 (Санкт-Петербург — Уфа). Не помогли ни «сигналы большой громкости», которые подавал машинист, ни экстренное торможение.

«Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на участке травмирования, даст оценку действиям всех ответственных лиц, при наличии оснований примет меры», — отмечается в сообщении.

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