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Скончался рок-певец Meat Loaf, сыгравший в «Бойцовском клубе» и «Докторе Хаусе»

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Марвин Ли Эдей, более известный под псевдонимом Meat Loaf, — американский певец и актер — скончался в возрасте 74 лет. О его уходе поздним вечером 20 января по заокеанскому времени сообщило издание Deadline.

Фото: скриншот видео / YouTube
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Музыкант, прославившийся после выхода альбома Bat Out of Hell в 1977 году, в 1993 году стал лауреатом «Грэмми» за лучшее сольное вокальное рок-исполнение.

Среди его самых известных ролей в кинокартинах — Роберт «Боб» Полсон в «Бойцовском клубе», Эдди в «Шоу ужасов Рокки Хоррора», Чамли в «Байках из склепа», Эдди в «Докторе Хаусе».

Артист ушел в окружении своей семьи — жены, дочерей и близких друзей. Причина смерти не сообщается.

«Мы знаем, как многим он был для вас, и ценим ту любовь и поддержку, которую почувствовали, столкнувшись с горем потери этого замечательного артиста и прекрасного человека, — говорится в заявлении семьи. — От его сердца — к вашим душам: не прекращайте «зажигать»!»

Фото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (6)

267088791
Его имя - Роберт Полсон.
Brit
Такой жирный и так долго пожил.
266203200
Его имя-Роберт Полсон.
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