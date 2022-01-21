Скончался рок-певец Meat Loaf, сыгравший в «Бойцовском клубе» и «Докторе Хаусе»

Марвин Ли Эдей, более известный под псевдонимом Meat Loaf, — американский певец и актер — скончался в возрасте 74 лет. О его уходе поздним вечером 20 января по заокеанскому времени сообщило издание Deadline.
Музыкант, прославившийся после выхода альбома Bat Out of Hell в 1977 году, в 1993 году стал лауреатом «Грэмми» за лучшее сольное вокальное рок-исполнение.
Среди его самых известных ролей в кинокартинах — Роберт «Боб» Полсон в «Бойцовском клубе», Эдди в «Шоу ужасов Рокки Хоррора», Чамли в «Байках из склепа», Эдди в «Докторе Хаусе».
Артист ушел в окружении своей семьи — жены, дочерей и близких друзей. Причина смерти не сообщается.
«Мы знаем, как многим он был для вас, и ценим ту любовь и поддержку, которую почувствовали, столкнувшись с горем потери этого замечательного артиста и прекрасного человека, — говорится в заявлении семьи. — От его сердца — к вашим душам: не прекращайте «зажигать»!»