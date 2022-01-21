Приятели с проспекта Космонавтов помирились в суде и забыли товарищу угрозу убийством

Днём 12 апреля 62-летний Табулин у дома 29/3 по проспекту Космонавтов достал травматический пистолет и направил его в сторону своих младших собутыльников. При этом пенсионер грозился убить товарищей, а те перепугались. Кстати, один из потерпевших всё же получил резиновыми пульками в руку, спину и затылок. Другой успел отскочить.
Сперва дело возбудили по статье о хулиганстве. Но в ходе судебного разбирательства прокурор изменил обвинение, переквалифицировав действия Табулина на угрозу убийством.
Оба потерпевших ходатайствовали о прекращении уголовного дела в отношении их знакомого. Они пояснили, что помирились и претензий не имеют. Судом было установлено, что Табулин ранее судим не был, совершил преступление небольшой тяжести, возместил вред и достиг взаимопонимания с молодыми людьми. В итоге уголовное дело в отношении пенсионера было прекращено.