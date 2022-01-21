Приятели с проспекта Космонавтов помирились в суде и забыли товарищу угрозу убийством

Днём 12 апреля 62-летний Табулин у дома 29/3 по проспекту Космонавтов достал травматический пистолет и направил его в сторону своих младших собутыльников. При этом пенсионер грозился убить товарищей, а те перепугались. Кстати, один из потерпевших всё же получил резиновыми пульками в руку, спину и затылок. Другой успел отскочить.



Сперва дело возбудили по статье о хулиганстве. Но в ходе судебного разбирательства прокурор изменил обвинение, переквалифицировав действия Табулина на угрозу убийством.

