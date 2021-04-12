На юге Петербурга произошла пьяная стрельба из пневматики. В квартире стрелка обнаружен целый арсенал

Петербургская полиция проводит проверку по факту конфликта в Московском районе, в ходе которого один из его участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 12 апреля около 15 часов в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца о драке и стрельбе около дома 29/3 на проспекте Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники установили, что по указанному адресу между тремя мужчинами произошёл конфликт после совместного распития алкоголя. В ходе ссоры один из её участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета, после чего все трое скрылись в парадной соседнего дома. В результате стрельбы пострадавших нет, уточнили в полиции.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан владелец травматического оружия, проживающий в этом доме. Им оказался мужчина 1959 года рождения. Также задержаны двое находившихся в его квартире граждан, 1989 и 1998 годов рождения. Все они доставлены в территориальный отдел полиции.
По месту проживания стрелка обнаружены и изъяты травматический пистолет, из которого мужчина и стрелял, а также три газовых пистолета и несколько охотничьих ружей. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.