На юге Петербурга произошла пьяная стрельба из пневматики. В квартире стрелка обнаружен целый арсенал

Петербургская полиция проводит проверку по факту конфликта в Московском районе, в ходе которого один из его участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 12 апреля около 15 часов в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца о драке и стрельбе около дома 29/3 на проспекте Космонавтов. Прибывшие на место сотрудники установили, что по указанному адресу между тремя мужчинами произошёл конфликт после совместного распития алкоголя. В ходе ссоры один из её участников несколько раз выстрелил из травматического пистолета, после чего все трое скрылись в парадной соседнего дома. В результате стрельбы пострадавших нет, уточнили в полиции.

