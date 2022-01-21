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Персонажи M&M’s изменятся

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Американская компания Mars собирается обновить облики персонажей, используемых в рекламе шоколадных конфет M&M’s. Ребрендинг нацелен на то, чтобы «создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним».

«Обновление бренда M&M’s отражает более современный подход к обликам наших любимых персонажей, а также более тщательную проработку их личностей с тем, чтобы подчеркнуть важность самовыражения <...>», — цитирует 21 января ТАСС заявление компании.

Издание Edweek пишет, что к ним больше не будут применяться обращения, отражающие их половую принадлежность. По данным NBC, «руки» и «ноги» персонажей станут просто белыми, а не телесными. Станет другой обувь, в основном женская. Например, вместо сапогов на высоком каблуке зеленая конфета получит кроссовки. А коричневая конфета будет носить туфли на более низком и удобном каблуке. Эти два персонажа станут «силой, поддерживающей женщин», говорят в компании.

Изменятся также голоса и характеры персонажей. Их хотят сделать «более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими».

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