Авиакомпании просят подготовиться к последствиям развёртывания 5G

Росавиация рекомендует авиакомпаниям подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на приборы во время полётов в другие страны, сообщил «Коммерсантъ».



По данным издания, масштабный запуск 5G в США уже привел к сложностям с полётами в стране. Местный регулятор FAA запретил посадку некоторым типам самолётов. Пока мобильные операторы договорились, что не будут открывать 5G около 80 крупнейших аэропортов страны.



Дело в том, что диапазон частот в сетях 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, что может влиять на их функционирование. Их показания особенно важны при взлёте и посадке. Правда, однозначной оценки подобного воздействия не поступало ни от регуляторов США и ЕС, ни от авиационных властей других стран, ни от производителей воздушных судов.

