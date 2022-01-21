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Авиакомпании просят подготовиться к последствиям развёртывания 5G

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Росавиация рекомендует авиакомпаниям подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на приборы во время полётов в другие страны, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, масштабный запуск 5G в США уже привел к сложностям с полётами в стране. Местный регулятор FAA запретил посадку некоторым типам самолётов. Пока мобильные операторы договорились, что не будут открывать 5G около 80 крупнейших аэропортов страны.

Дело в том, что диапазон частот в сетях 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, что может влиять на их функционирование. Их показания особенно важны при взлёте и посадке. Правда, однозначной оценки подобного воздействия не поступало ни от регуляторов США и ЕС, ни от авиационных властей других стран, ни от производителей воздушных судов.

Российским предложила российским авиакомпаниям провести тренировки с имитацией ненадёжной работы оборудования, проинформировать экипажи и организовать внеочередное обучение сотрудников. «Аэрофлот», S7, Red Wings и Utair уже получили уведомление. В «Аэрофлоте» при этом отмечают, что сбоев работы радиовысотомеров не наблюдали.

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Комментарии (2)

266410437
Интересно как в Китае самолеты летают, где уже 1.5 млн. станций 5G и 500 млн. телефонов с 5G....
Dazdraperma
А вы расскажите авиакомпаниям (да и самим самолетам), что излучение от вышек 5G - это теория заговора. Такая же тупая, как "цифровой концлагерь", "медицинский фашизм" и прочие нелепые выдумки. А тех, кто рассказывает про опасность вышек 5G заклеймите "ретроградами", "динозаврами" и т.п. В общем, марганализируйте, как обычно. Вот и не будет никаких последствий развертывания 5G
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