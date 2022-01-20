За неделю в Петербурге почти вдвое выросло количество дел из-за плохой уборки снега

С начала января после проверок Государственной жилищной инспекции Петербурга возбуждено 322 административных дела из-за плохой уборки снега и наледи. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Смольного.
Общая сумма штрафов по всем делам достигает 24,5 млн рублей. Как рассказывали в инспекции ранее, за первые две недели января было возбуждено 173 административных дела, наказать собирались 243 компании на 12,45 млн рублей. Таким образом, за неделю количество дел и сумма штрафов выросли почти вдвое.
«За несвоевременное принятие мер по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов предусмотрены штрафные санкции. Инспекция предупреждает управляющие и обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК о необходимости принятия безотлагательных мер по очистке кровли от снега и удалению наледи, обработке противогололёдными материалами тротуаров, выходов из парадных и проездов»,- заявила главный государственный жилищный инспектор Петербурга Ольга Акацевич.
Больше всего замечаний к уборке в Невском, Красносельском, Выборгском, Кировском и Центральном районах.