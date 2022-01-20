FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

За неделю в Петербурге почти вдвое выросло количество дел из-за плохой уборки снега

0
Печать

С начала января после проверок Государственной жилищной инспекции Петербурга возбуждено 322 административных дела из-за плохой уборки снега и наледи. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая сумма штрафов по всем делам достигает 24,5 млн рублей. Как рассказывали в инспекции ранее, за первые две недели января было возбуждено 173 административных дела, наказать собирались 243 компании на 12,45 млн рублей. Таким образом, за неделю количество дел и сумма штрафов выросли почти вдвое.

ПоделитьсяПоделиться

«За несвоевременное принятие мер по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов предусмотрены штрафные санкции. Инспекция предупреждает управляющие и обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК о необходимости принятия безотлагательных мер по очистке кровли от снега и удалению наледи, обработке противогололёдными материалами тротуаров, выходов из парадных и проездов»,- заявила главный государственный жилищный инспектор Петербурга Ольга Акацевич.

Больше всего замечаний к уборке в Невском, Красносельском, Выборгском, Кировском и Центральном районах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний