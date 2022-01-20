За неделю в Петербурге почти вдвое выросло количество дел из-за плохой уборки снега

С начала января после проверок Государственной жилищной инспекции Петербурга возбуждено 322 административных дела из-за плохой уборки снега и наледи. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Смольного.



Общая сумма штрафов по всем делам достигает 24,5 млн рублей. Как рассказывали в инспекции ранее, за первые две недели января было возбуждено 173 административных дела, наказать собирались 243 компании на 12,45 млн рублей. Таким образом, за неделю количество дел и сумма штрафов выросли почти вдвое.