Суд оставил дома главного фигуранта дела о мошенничестве с деньгами петербургского метро

Следствие ходатайствовало об аресте, но Яковлев и защитник просили о более мягкой мере. Они указывали, что фигурант не собирается скрываться, согласен сотрудничать со следствием, о нем положительно отзываются на работе. Защита уточнила, что Яковлев — гражданин РФ с постоянным местом жительства (собственность близкого родственника), у него семья и дети, а также престарелые родственники, за которыми необходим уход.



Как и остальным фигурантам — владельцу и руководителю ООО «Альтернатива» Андрею Ефимову и предполагаемому посреднику Ивану Репину — Яковлеву можно выходить из дома только к следователю, в суд и в больницу. Ему нельзя использовать любые средства связи, включая Интернет, получать и отправлять посылки, бандероли и телеграммы, а также общаться со всеми лицами по делу, кроме адвокатов.

