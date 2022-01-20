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Суд оставил дома главного фигуранта дела о мошенничестве с деньгами петербургского метро

Красногвардейский райсуд Петербурга избрал меру пресечения главному инженеру Службы пожарной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Виктору Яковлеву. Фигурант дела о крупном мошенничестве с деньгами подземки проведет под домашним арестом два месяца, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Следствие ходатайствовало об аресте, но Яковлев и защитник просили о более мягкой мере. Они указывали, что фигурант не собирается скрываться, согласен сотрудничать со следствием, о нем положительно отзываются на работе. Защита уточнила, что Яковлев — гражданин РФ с постоянным местом жительства (собственность близкого родственника), у него семья и дети, а также престарелые родственники, за которыми необходим уход.

Как и остальным фигурантам — владельцу и руководителю ООО «Альтернатива» Андрею Ефимову и предполагаемому посреднику Ивану Репину — Яковлеву можно выходить из дома только к следователю, в суд и в больницу. Ему нельзя использовать любые средства связи, включая Интернет, получать и отправлять посылки, бандероли и телеграммы, а также общаться со всеми лицами по делу, кроме адвокатов.

По версии следствия, в 2017 году фигуранты провернули мошенническую схему — намеренно завысили цену контракта метрополитена с «Альтернативой» и распорядились излишком, то есть 66 миллионами рублей.

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Комментарии (5)

Hutu
"Ремон тут не поможет. Систему менять надо." - М.Жванецкий, монолог сантехника
X-кот
Чес больше скоммуниздил, тем мягче приговор. Новая статья обнуленной конституции
262224921
Есть в этом забытом богом городе хоть один, честный, совестливый человек?
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