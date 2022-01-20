Фигуранта дела о крупном мошенничестве с деньгами метро Петербурга отправили под домашний арест

Андрей Ефимов и его защитник указывали, что фигурант не намерен скрываться, ранее всегда являлся на вызов следователя и предоставлял нужные документы, хотя при желании мог исчезнуть и уничтожить доказательства. Также они подчеркивали, что мужчина является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства — собственность его жены. Он официально работает, имеет семью и детей, а также престарелых родителей, за которыми нужен уход.



Суд отказал следствию в ходатайстве, избрав более мягкую меру пресечения. До 17 марта Ефимову можно выходить из дома только к следователю, в суд и в больницу, нельзя использовать любые средства связи, включая Интернет, получать и отправлять посылки, бандероли и телеграммы, а также общаться со всеми лицами по делу, кроме адвокатов.

