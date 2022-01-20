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Фигуранта дела о крупном мошенничестве с деньгами метро Петербурга отправили под домашний арест

В Петербурге отправили под домашний арест владельца ООО «Альтернатива» Андрея Ефимова, подозреваемого в крупном мошенничестве с деньгами метрополитена. Следствие настаивало на заключении под стражу, но Красногвардейский райсуд решил иначе, сообщает 20 января объединенная пресс-служба городских судов.

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Андрей Ефимов и его защитник указывали, что фигурант не намерен скрываться, ранее всегда являлся на вызов следователя и предоставлял нужные документы, хотя при желании мог исчезнуть и уничтожить доказательства. Также они подчеркивали, что мужчина является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства — собственность его жены. Он официально работает, имеет семью и детей, а также престарелых родителей, за которыми нужен уход.

Суд отказал следствию в ходатайстве, избрав более мягкую меру пресечения. До 17 марта Ефимову можно выходить из дома только к следователю, в суд и в больницу, нельзя использовать любые средства связи, включая Интернет, получать и отправлять посылки, бандероли и телеграммы, а также общаться со всеми лицами по делу, кроме адвокатов.

«Фонтанка» рассказывала о задержании Ефимова, а также главного инженера Службы пожарной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Виктора Яковлева и их предполагаемого посредника. По версии следствия, в 2017 году фигуранты провернули мошенническую схему — намеренно завысили цену контракта метрополитена с «Альтернативой» и распорядились излишком, то есть 66 миллионами рублей.

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Комментарии (4)

Павелко Алексей
МОЛОДЕЦ,КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ШАБЛОНУ ПИШЕШЬ.РЕДАКЦИЯ МОГЛА БЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ РАЗМЕСТИТЬ ПО БЛАТУ ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
267086964
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней .иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер ка.рты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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mixpapa
Кто сидел на откатах с этими товарищами?
Если не посадить, то хоть со службы снимите казнокрадов!
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