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Плохо оценил риски. По делу о мошенничестве задержан главный противопожарный инженер петербургского метро

Главный инженер Службы пожарной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Виктор Яковлев задержан по делу о крупном мошенничестве. Этому предшествовали 6 обысков.

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В метрополитене подтвердили проведение оперативных мероприятий. По данным «Фонтанки», помимо Яковлева, транспортная служба ФСБ задержала владельца и руководителя ООО «Альтернатива» Андрея Ефимова. В 2017 году подземка провела конкурс на независимую оценку пожарных рисков по пяти десяткам адресов, среди которых вестибюли и подземные сооружения станций, а также поликлиника метро и санаторий «Балтийский берег».

Судя по данным сайта госзакупок, из конвертов достали 8 заявок. Предложения были разными, один из участников назначил цену в 28,5 млн. Однако в итоге почти все заявки отклонили, до торгов допустили две. Выиграла «Альтернатива», зарегистрированная всего за 2 года до этого, контракт с ней подписали на 92 млн рублей. В ноябре он был закрыт и оплачен.

Следствие считает, что участники схемы заведомо завысили начальную максимальную цену контракта на 66 млн рублей. Затем, уже на стадии исполнения, изготовили фиктивные документы о стоимости выполненных работ, а искомыми 66 млн распорядились по своему усмотрению. При этом надо понимать, что оценка рисков не освобождает от проверок МЧС, ее результат — это несколько коробок технических документов, которые сохраняют актуальность 3 года.

Иначе как крупным мошенничеством полиция всё произошедшее назвать не может. Третьим задержанным является человек с художественной фамилией Репин, которого следствие называет посредником. Оно намерено ходатайствовать об аресте всех троих.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

i224
Смешное обвинение.
Гриб
А потом , здесь народ удивляется почему у дочек пути бизнес и многомиллиардные контракты. Вот поэтому в любом подобной конторе у руля в ранге топов только близкие и родня, потому как если и воруют то внутри семьи:)
Kostyn
Да везде воруют, даже искать не надо, не успевают работать по сигналам. Путин же все объяснил - сняли целый отдел, назначили новых, через полгода опять все воруют. Что тут поделаешь...
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