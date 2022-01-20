Плохо оценил риски. По делу о мошенничестве задержан главный противопожарный инженер петербургского метро

В метрополитене подтвердили проведение оперативных мероприятий. По данным «Фонтанки», помимо Яковлева, транспортная служба ФСБ задержала владельца и руководителя ООО «Альтернатива» Андрея Ефимова. В 2017 году подземка провела конкурс на независимую оценку пожарных рисков по пяти десяткам адресов, среди которых вестибюли и подземные сооружения станций, а также поликлиника метро и санаторий «Балтийский берег».



Судя по данным сайта госзакупок, из конвертов достали 8 заявок. Предложения были разными, один из участников назначил цену в 28,5 млн. Однако в итоге почти все заявки отклонили, до торгов допустили две. Выиграла «Альтернатива», зарегистрированная всего за 2 года до этого, контракт с ней подписали на 92 млн рублей. В ноябре он был закрыт и оплачен.

