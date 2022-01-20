У TikTok появился личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Социальная сеть TikTok зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, исполнив тем самым второе требование закона о «приземлении» иностранных IT-компаний. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства от 20 января.



Ранее во вторник на сайте Роскомнадзора появилась информация, что TikTok разместил на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.



«Фонтанка» писала, что в конце ноября на сайте Роскомнадзора появился перечень иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России по закону о «приземлении». В реестр попали, в частности, Google, Apple, Meta (бывший Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber и другие компании. Сам закон о «приземлении» вступил в силу с 1 января 2022 года.

