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В Петербург вернулись вечерние пробки: дороги загружены на 8 баллов

Петербург смог отдохнуть от пробок только один вечер — 20 января на дорогах снова плотно. К 19:00 сервис «Яндекс.Карты» оценивает их загруженность в 8 баллов.

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Как обычно, хуже всего — в центре: тяжело приходится водителям на Садовой и Невском. Плотно также на Пироговской, Дворцовой и Синопской набережных, на Троицком, Литейном и Тучковом мостах. «Покраснела» внутренняя сторона ЗСД в сторону Богатырского проспекта, а область рядом с метро «Старая деревня» стала угрожающе бордовой.

Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»
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Но есть и хорошие новости: по данным «Яндекса», к 8 часам пробки составят 4 балла, а после почти сойдут на нет.

«Фонтанка» писала, что накануне пробки миловали Петербург: город на карте окрасился желто-зеленым.

Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»

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