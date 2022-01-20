В Петербург вернулись вечерние пробки: дороги загружены на 8 баллов

Как обычно, хуже всего — в центре: тяжело приходится водителям на Садовой и Невском. Плотно также на Пироговской, Дворцовой и Синопской набережных, на Троицком, Литейном и Тучковом мостах. «Покраснела» внутренняя сторона ЗСД в сторону Богатырского проспекта, а область рядом с метро «Старая деревня» стала угрожающе бордовой.
Но есть и хорошие новости: по данным «Яндекса», к 8 часам пробки составят 4 балла, а после почти сойдут на нет.
«Фонтанка» писала, что накануне пробки миловали Петербург: город на карте окрасился желто-зеленым.