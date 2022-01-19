Вечерние пробки удивляют Петербург. Своим отсутствием

По данным «Яндекс.Пробок», в 17 часов городские дороги были по-дневному загружены всего на 5 баллов — на 2 балла меньше обычного. Спустя 5–10 минут пробки подросли, но всего на балл. «Шестерка» — все еще на 1 балл меньше обычного значения для вечера среды. «Семерку» аналитики сервиса ожидают к 18 часам.



Из плотных пробок можно отметить традиционно сложные для часа пик участки: Каменноостровский проспект, Выборгская и Пироговская набережные на север и Арсенальная и Свердловская набережные в южном направлении. Плотно на Садовой улице, в районе площади Восстания и в районе Комсомольской площади. Традиционно в пробке стоит Московское шоссе в районе Шушар.