Россельхознадзор выступил за обязательную маркировку собак и кошек

Россельхознадзор заявил, что поддерживает идею об обязательной маркировке собак, кошек и сельскохозяйственных животных. Пользу решения объясняют тем, что это облегчит поиск пропавших питомцев, а также позволит им свободно путешествовать.
Как сообщает РИА Новости 20 января, ссылаясь на ведомство, инициатива позволит животным свободно передвигаться почти по всему миру, поскольку чипирование обязательно для их провоза в большинство государств. Кроме того, это поможет привлекать к ответственности недобросовестных владельцев.
«Фонтанка» писала, что в крохотной самодельной переноске среди сугробов в Петербурге жители обнаружили брошенного енота. Малыша передали местным зоозащитникам, а те отвезли его к ветеринару, чтобы проверить наличие чипа. Сейчас малышу ищут новый дом или передержку.