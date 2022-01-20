Россельхознадзор выступил за обязательную маркировку собак и кошек

Россельхознадзор заявил, что поддерживает идею об обязательной маркировке собак, кошек и сельскохозяйственных животных. Пользу решения объясняют тем, что это облегчит поиск пропавших питомцев, а также позволит им свободно путешествовать.



Как сообщает РИА Новости 20 января, ссылаясь на ведомство, инициатива позволит животным свободно передвигаться почти по всему миру, поскольку чипирование обязательно для их провоза в большинство государств. Кроме того, это поможет привлекать к ответственности недобросовестных владельцев.