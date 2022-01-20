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Россельхознадзор выступил за обязательную маркировку собак и кошек

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Россельхознадзор заявил, что поддерживает идею об обязательной маркировке собак, кошек и сельскохозяйственных животных. Пользу решения объясняют тем, что это облегчит поиск пропавших питомцев, а также позволит им свободно путешествовать.

Как сообщает РИА Новости 20 января, ссылаясь на ведомство, инициатива позволит животным свободно передвигаться почти по всему миру, поскольку чипирование обязательно для их провоза в большинство государств. Кроме того, это поможет привлекать к ответственности недобросовестных владельцев.

«Фонтанка» писала, что в крохотной самодельной переноске среди сугробов в Петербурге жители обнаружили брошенного енота. Малыша передали местным зоозащитникам, а те отвезли его к ветеринару, чтобы проверить наличие чипа. Сейчас малышу ищут новый дом или передержку.

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Комментарии (36)

Pupin
А ещё это хороший рынок. Не за горами и полиция для домашних животных.
Modest_5e4ce41f7533b
Можно ставить тавро на шкурке в виде QR-кода с исчерпывающей информацией о четвероногом друге.
Swebaka
А как понять, сколько кошек у человека (бабки)? Вот сидят они все дома, никого не трогают, без чипов, а потом - хоп - и все удрали. И что делать? Наказывать бабку?
Ну, предположим она решила их чипировать. Она должна их на себе в ветеринарку припереть или на дом будут приезжать специальные люди? И после чипирования не задолбают ли эту бабку звонками с предложением корма-прививки-анализов?
И не пойдут ли на помойку жить все живущие сейчас по домам бывше-бродячие кошки после принятия этого закона?
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