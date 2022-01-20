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В Петербурге в крохотной самодельной переноске нашли брошенного енота. Малышу ищут новый дом

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На улице Петербурга среди снежных сугробов нашли енота, которого неизвестные оставили в небольшой деревянной коробке. К одной из ее сторон прикрепили железную решетку, через которую малыш вряд ли выбрался бы самостоятельно.

Автор: Енотская Правда / vk.com

Животное обнаружил местный житель, который накануне обратился к организаторам сообщества «Енотская Правда» в соцсети «ВКонтакте». Через час после обращения к нему и подъехали зоозащитники.

У малыша обнаружили рану в ухе, его отвезли в клинику, чтобы проверить наличие чипа. Сейчас еноту ищут новый дом или передержку.

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Комментарии (2)

Komarinsk2019
Ну вот зачем выбрасывать-то? Пара обьявлений в соцсетях - животное пристроено и грех на душу не возьмешь. Лень, что ли?
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