В Петербурге в крохотной самодельной переноске нашли брошенного енота. Малышу ищут новый дом

На улице Петербурга среди снежных сугробов нашли енота, которого неизвестные оставили в небольшой деревянной коробке. К одной из ее сторон прикрепили железную решетку, через которую малыш вряд ли выбрался бы самостоятельно.
Автор: Енотская Правда / vk.com
Животное обнаружил местный житель, который накануне обратился к организаторам сообщества «Енотская Правда» в соцсети «ВКонтакте». Через час после обращения к нему и подъехали зоозащитники.
У малыша обнаружили рану в ухе, его отвезли в клинику, чтобы проверить наличие чипа. Сейчас еноту ищут новый дом или передержку.