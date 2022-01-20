FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Олег Басилашвили заболел коронавирусом второй раз и ушел на самоизоляцию

5
Печать

Олег Басилашвили сдал тест, который выявил у него коронавирусную инфекцию. Повторное заболевание после прививки у 87-летнего народного артиста СССР протекает бессимптомно.

Как рассказал «Фонтанке» Басилашвили, 20 января он находится на самоизоляции после того, как тест на ковид показал положительный результат. Других признаков болезни он не наблюдает.

«Самочувствие нормальное, всё в порядке. Я уже переболел коронавирусом, лежал в больнице, потом мне сделали прививку. Сейчас нет ни температуры, ни кашля, ни насморка. Видимо, просто занёс инфекцию», — говорит артист.

Судьба ближайшего спектакля, который будет «довольно скоро», пока неясна: «Если надо будет — отменим, что делать?..»

Олег Басилашвили перенёс коронавирус год назад. В начале января он был госпитализирован и провёл около недели в 40-й больнице Курортного района Петербурга. Лечение оценивал хорошо.

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Петербурге первый спектакль с артистом заявлен на 3 февраля. Это «Лето одного года» по пьесе Эрнста Томпсона «На Золотом озере». Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих исполняют роли пожилых супругов Норман и Этель Тэйеров — главных героев пьесы. Этот же спектакль будут давать 20 февраля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

One Person
Люблю и хорошо отношусь, но...Если "Других признаков болезни он не наблюдает", зачем и с чего тест делал?
Kostyn
Здоровья Олегу Валериановичу, великому гениальному актеру!
wickeddick
Поправляйтесь любимый артист, актёр, и просто хороший человек!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний