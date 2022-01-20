Олег Басилашвили заболел коронавирусом второй раз и ушел на самоизоляцию

Олег Басилашвили сдал тест, который выявил у него коронавирусную инфекцию. Повторное заболевание после прививки у 87-летнего народного артиста СССР протекает бессимптомно.



Как рассказал «Фонтанке» Басилашвили, 20 января он находится на самоизоляции после того, как тест на ковид показал положительный результат. Других признаков болезни он не наблюдает.

«Самочувствие нормальное, всё в порядке. Я уже переболел коронавирусом, лежал в больнице, потом мне сделали прививку. Сейчас нет ни температуры, ни кашля, ни насморка. Видимо, просто занёс инфекцию», — говорит артист.