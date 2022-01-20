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Ссора мамочек у детского сада на Васильевском на глазах детей и неприличный жест привели одну из них в суд

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Петербурженка пожаловалась в прокуратуру на мамочку, оскорбившую её у детского сада на Васильевском острове. Ссора потянула на административное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 20 января, ведомство передало в мировой суд материалы административного дела об оскорблении и унижении чести и достоинства, выраженных в неприличной форме. Отвечать за свои слова и жесты придется жительнице Васильевского острова, которая сцепилась с другой женщиной у детского сада.

Конфликт случился, по данным «Фонтанки», 25 ноября около половины девятого утра. Женщины, отводившие детей в сад, не сошлись во мнении о действиях воспитателей. Одна из них сравнила оппонентку с лицом, страдающим психическим заболеванием, и показала ей неприличный жест в присутствии детей и сотрудников сада.

Обиженная мамочка пожаловалась в прокуратуру.

«По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Материалы которого направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

В конце прошлого года, как писала «Фонтанка», мать первоклассника оштрафовали по итогам рассмотрения административного дела по той же статье, после того, как она назвала замдиректора школы «чучелом». Петербурженке перед этим делали замечание, что она вошла в школу, чтобы помочь одеться ребенку, хотя из-за ковидных ограничений доступ родителей в школу был ограничен.

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Комментарии (2)

Cashmare
судя по всему, "одна из них" таки была права
Alex000
Кому-то явно заняться нечем. Возможно, всем перечисленным.
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