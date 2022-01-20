Ссора мамочек у детского сада на Васильевском на глазах детей и неприличный жест привели одну из них в суд

Петербурженка пожаловалась в прокуратуру на мамочку, оскорбившую её у детского сада на Васильевском острове. Ссора потянула на административное дело.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 20 января, ведомство передало в мировой суд материалы административного дела об оскорблении и унижении чести и достоинства, выраженных в неприличной форме. Отвечать за свои слова и жесты придется жительнице Васильевского острова, которая сцепилась с другой женщиной у детского сада.



Конфликт случился, по данным «Фонтанки», 25 ноября около половины девятого утра. Женщины, отводившие детей в сад, не сошлись во мнении о действиях воспитателей. Одна из них сравнила оппонентку с лицом, страдающим психическим заболеванием, и показала ей неприличный жест в присутствии детей и сотрудников сада.

