FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Сказала в адрес педагога «чучело». В Петербурге мать первоклассника оштрафовали после скандала в школе

15
Печать

Брошенные в эмоциях слова уложились в статью Административного кодекса в Красногвардейском районе Петербурга. После скандала в школе мамочку отправили к мировому судье.

Как сообщает 3 декабря Объединённая пресс-служба судов Петербурга, мировой судья судебного участка № 81 Красногвардейского района привлек к административной ответственности Екатерину Хлобыстову за оскорбление заместителя директора школы.

В конце сентября петербурженка пришла забирать ребёнка. Через окно школы горожанка увидела, что первоклашка стоит в гардеробе и ему требуется помощь, чтобы одеться. Хлобыстова нажала кнопку у входной двери и зашла. Её встретили двое мужчин и женщина, они пытались объяснить, что из-за ковидных ограничений доступ родителей в школу запрещён. Слова только разгорячили мамочку.

«В запале я сказала в адрес педагога «чучело». Не помню, говорила ли «пугало» и "лахудра"», — заявила Хлобыстова на судебном заседании.

Суд назначил ей штраф в размере 3 000 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Avs7153
Недорого, а удовольствий масса.
Brightness
Редкий первоклассник сегодня в состоянии жить без логопеда и одеваться и иметь объективных и адекватных родителей.
261847251
Дело не в ковидных ограничениях, а в "театре безопасности" из-за которого родители в школу пробивались с боями задолго до ковида.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1