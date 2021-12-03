Сказала в адрес педагога «чучело». В Петербурге мать первоклассника оштрафовали после скандала в школе

Брошенные в эмоциях слова уложились в статью Административного кодекса в Красногвардейском районе Петербурга. После скандала в школе мамочку отправили к мировому судье.



Как сообщает 3 декабря Объединённая пресс-служба судов Петербурга, мировой судья судебного участка № 81 Красногвардейского района привлек к административной ответственности Екатерину Хлобыстову за оскорбление заместителя директора школы.



В конце сентября петербурженка пришла забирать ребёнка. Через окно школы горожанка увидела, что первоклашка стоит в гардеробе и ему требуется помощь, чтобы одеться. Хлобыстова нажала кнопку у входной двери и зашла. Её встретили двое мужчин и женщина, они пытались объяснить, что из-за ковидных ограничений доступ родителей в школу запрещён. Слова только разгорячили мамочку.

