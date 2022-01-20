«Заболели? Давайте поговорим об этом». Дозвониться до колл-центров поликлиник не получается — операторы работают по алгоритму Минздрава

В Минздраве составили прекрасный опросник — понятный, подробный, с вариантами ответов на каждый вопрос. Он всем хорош. В теории. Практики говорят: если работать по нему, дозвониться и получить помощь смогут единицы — на разговор с одним пациентом надо полчаса.



В опроснике от Минздрава двадцать вопросов, в каждом из них — несколько вариантов ответов (у каждого — определенный балл). Плюс пациент должен рассказать о хронических заболеваниях, при которых увеличивается риск тяжелого течения коронавируса. Оператор должен задать вопросы пациенту, посчитать баллы и принять решение, кто отправится на вызов — участковый терапевт или скорая помощь. А если в соответствии с предложенным алгоритмом он сделает вывод, что это не ковид, а сезонная ОРВИ например, могут предложить добраться на прием в поликлинику самостоятельно.

