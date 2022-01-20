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Грузовой поезд из Петербурга сбил в районе Лосево мужчину, который переходил пути по протоптанному

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43-летний мужчина получил смертельные травмы после наезда грузового поезда в Приозерском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции 20 января, ЧП произошло накануне около половины двенадцатого вечера на 56 км 9 пикета железнодорожного перегона Лосево — Громово.

Машинист грузового поезда сообщением Санкт-Петербург — Кузнечное увидел на путях пешехода, сигналил ему и начал экстренно тормозить, но наезда избежать не удалось.

43-летний местный житель, который переходил дорогу по несанкционированному железнодорожному переходу, получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Сотрудниками транспортной полиции и следователями ЗМСУТ СК России проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего», — сообщает пресс-служба.

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