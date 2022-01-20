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Житель Петербурга на даче не выращивал помидоры, а фасовал наркотики. Полиция изъяла 35 кг

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33 пакета и 14 пластиковых контейнеров с наркотиками нашли и изъяли сотрудники полиции в садоводстве во Всеволожском районе.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 20 января, КОНи (управление по контролю за оборотом наркотиков) зашли в садоводство «Лотос-2», где один из домов принадлежал 38-летнему петербуржцу. Отсутствие работы он компенсировал наркотрафиком.

В ходе обыска в доме нашли и изъяли порошкообразное вещество общим весом около 35 килограммов, расфасованное в пакеты и пластиковые хозяйственные контейнеры. Эксперты определили, что порошок — синтетический наркотик. Но варили его не в дачном доме. Поэтому оперативники устанавливают источники приобретения, а также каналы сбыта запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

Хозяин садового участка задержан.

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