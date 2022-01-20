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Цена российской нефти Urals превысила $90 за баррель

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Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель. Об этом 20 января сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Семилетние максимумы Urals преодолела в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье баррель стал стоить дороже $86. 19 января ее стоимость в регионе составляла уже $91 за баррель.

Базовая цена Urals на 2022 год, установленная в российском бюджете, составляет $44,2 за баррель. От того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этой отметки, Минфин покупает или продает валюту.

По данным биржи ICE на 07:11 мск, стоимость нефти эталонной марки Brent составляет $88,3 за баррель. Это так же является максимумом с октября 2014-го.

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Комментарии (5)

zlopopik
Новые санкции позволят оставлять излишки бабла там, где они должны быть - за границей. Функция России - снабжать Запад ресурсами, желательно дешевле, лучше - забесплатно.
chip1
Нам то что с этой нефти, бензин в цене растет, жратва в цене растет курс рубля падает, все это стабильно и неотвратимо!
Otkating
Денег нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
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