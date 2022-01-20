Цена российской нефти Urals превысила $90 за баррель

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель. Об этом 20 января сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.



Семилетние максимумы Urals преодолела в конце прошлой недели, когда в Средиземноморье баррель стал стоить дороже $86. 19 января ее стоимость в регионе составляла уже $91 за баррель.



Базовая цена Urals на 2022 год, установленная в российском бюджете, составляет $44,2 за баррель. От того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этой отметки, Минфин покупает или продает валюту.

