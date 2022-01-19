FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

ВОЗ заявила, что ограничения на поездки в пандемию неэффективны

5
Печать

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на поездки. Они неэффективны и «способствуют экономическому и социальному стрессу», говорится в заявлении комитета, опубликованном 19 января.

«Провал с ограничениями на поездки, введенными для борьбы с международным распространением штамма «омикрон», демонстрирует неэффективность таких мер. Меры в отношении поездок (например, ношение масок, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для путешественников», — говорится в сообщении.

В комитете полагают, что государствам не следует требовать подтверждение вакцинации от COVID-19 как единственное условие для поездки. Также странам предлагается признавать в контексте международных поездок все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного применения против коронавируса.

О том, что полный запрет на путешествия не остановит распространение вируса, представители ВОЗ говорили еще в ноябре. В качестве альтернативы организация предлагала странам проверять пассажиров перед поездкой и (или) по прибытии, в том числе с помощью теста на COVID-19 или помещения на карантин.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

all you know is lies
Бульдог, когда понимает что схватил кого-то не очень удобно, разжимает челюсти, но только для того что бы переставить челюсть и сжать как можно эффективнее и сильнее.
kоt-obormot
Лучше строем, с лопатой на плече - окопы копать, ну, или, оросительные каналы.
Alex000
Такое ощущение, что воз откуда-то жареное почуял.
Просто ещё не публично.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний