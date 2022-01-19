ВОЗ заявила, что ограничения на поездки в пандемию неэффективны

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на поездки. Они неэффективны и «способствуют экономическому и социальному стрессу», говорится в заявлении комитета, опубликованном 19 января.
«Провал с ограничениями на поездки, введенными для борьбы с международным распространением штамма «омикрон», демонстрирует неэффективность таких мер. Меры в отношении поездок (например, ношение масок, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и не допускать финансового бремени для путешественников», — говорится в сообщении.
В комитете полагают, что государствам не следует требовать подтверждение вакцинации от COVID-19 как единственное условие для поездки. Также странам предлагается признавать в контексте международных поездок все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного применения против коронавируса.
О том, что полный запрет на путешествия не остановит распространение вируса, представители ВОЗ говорили еще в ноябре. В качестве альтернативы организация предлагала странам проверять пассажиров перед поездкой и (или) по прибытии, в том числе с помощью теста на COVID-19 или помещения на карантин.