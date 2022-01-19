В Петербурге возложили цветы в память о журналистке Бабуровой и адвокате Маркелове

В Петербурге вечером 19 января прошла акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Как передает корреспондент «Фонтанки», горожане возложили цветы к Соловецкому камню — памятнику жертвам политических репрессий.
Там собрались около ста человек, за акцией наблюдали полицейские. Горожане зажгли свечи, принесли цветы и поставили портреты погибших. Акция продолжалась около часа и обошлась без задержаний.
«Фонтанка» писала, что в декабре Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело бывших членов неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.
Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на Пречистенке сразу после пресс-конференции адвоката. Согласно вердикту присяжных Мосгорсуда, Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис совершили преступление в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии. Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному лишению свободы, а Хасис назначил наказание в виде 18 лет заключения. Организатором убийства считается Илья Горячев. Он также получил пожизненный срок.