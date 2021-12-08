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Верховный суд направил на новое рассмотрение дело националистов, убивших адвоката Маркелова и журналистку Бабурову

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Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело бывших членов неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009 году.

Как пишет 8 декабря «Новая газета», дело направили на рассмотрение в кассационную инстанцию. Тихонов и Хасис будут находиться в СИЗО до 8 марта.

Адвокат семьи Анастасии Бабуровой Петр Заикин отметил, что речи о новом повторном процессе в ближайшее время пока не идет.

Основанием для нового рассмотрения стало решение ЕСПЧ, который в феврале 2021 года признал процесс подлежащим пересмотру. Фигуранты жаловались на нарушение статьи 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд. По их мнению, присяжные не были беспристрастны.

Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на Пречистенке сразу после пресс-конференции адвоката. Согласно вердикту присяжных Мосгорсуда, Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис совершили преступление в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии. Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному лишению свободы, а Хасис назначил наказание в виде 18 лет заключения. Организатором убийства считается Илья Горячев. Он также получил пожизненный срок.

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