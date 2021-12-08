Верховный суд направил на новое рассмотрение дело националистов, убивших адвоката Маркелова и журналистку Бабурову

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело бывших членов неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в 2009 году.
Как пишет 8 декабря «Новая газета», дело направили на рассмотрение в кассационную инстанцию. Тихонов и Хасис будут находиться в СИЗО до 8 марта.
Адвокат семьи Анастасии Бабуровой Петр Заикин отметил, что речи о новом повторном процессе в ближайшее время пока не идет.
Основанием для нового рассмотрения стало решение ЕСПЧ, который в феврале 2021 года признал процесс подлежащим пересмотру. Фигуранты жаловались на нарушение статьи 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд. По их мнению, присяжные не были беспристрастны.