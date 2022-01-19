«Яндекс» договорился с IT-компаниями о мировой по делу о «колдунщиках»

Федеральная антимонопольная служба, «Яндекс» и несколько IT-компаний договорились о мировом соглашении и прекращении «дела о колдунщиках». Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ФАС.



В рамках соглашения «Яндекс» должен будет обеспечить равный доступ для всех участников рынка к «колдунщикам» — интерактивным виджетам, появляющимся на странице результатов поиска, — а также внести 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий. ФАС будет вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а также регулярно анализировать корректность работы поисковой системы компании. «Ежегодно будет проводиться независимый аудит непредвзятости ранжирования и отображения данных в поисковой выдаче», — уточнили в ведомстве.

