«Яндекс» договорился с IT-компаниями о мировой по делу о «колдунщиках»

Федеральная антимонопольная служба, «Яндекс» и несколько IT-компаний договорились о мировом соглашении и прекращении «дела о колдунщиках». Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ФАС.
В рамках соглашения «Яндекс» должен будет обеспечить равный доступ для всех участников рынка к «колдунщикам» — интерактивным виджетам, появляющимся на странице результатов поиска, — а также внести 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий. ФАС будет вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а также регулярно анализировать корректность работы поисковой системы компании. «Ежегодно будет проводиться независимый аудит непредвзятости ранжирования и отображения данных в поисковой выдаче», — уточнили в ведомстве.
Avito, «Туту.ру», «Циан», ivi, 2ГИС и другие компании в середине прошлого года подали в ФАС жалобу из-за «колдунщиков», в которых «Яндекс» в основном рекламировал собственные сервисы. В феврале 2021 года ФАС по результатам проверки вынесла предупреждение поисковику и выставила условие, чтобы он прекратил дискриминировать другие сервисы и до 1 апреля создал равные условия для всех компаний. «Яндекс» не выполнил требований, и ФАС возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции».