ЦСКА отстранил ответственных за пост о «Наташах»

Сотрудников, опубликовавших скандальный пост о «Наташах» в соцсетях ЦСКА, отстранили от работы. Об этом 19 января «Спорт-Экспрессу» заявил директор по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов.
«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал он.
Ранее в соцсетях футбольного клуба ЦСКА появился ролик с презентацией новичка из Турции Юсуфа Языджи. В нем показывают скриншот с вымышленной перепиской с футболистом, в котором столичная команда уговаривает футболиста подписать контракт. Игрок соглашается переехать в Москву после предложения: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».
Презентация вызвала бурю недовольства в Сети. Так, телеведущий Дмитрий Губерниев назвал ролик «позором», шутку — «идиотской», а авторов — «женоненавистниками».
Были и те, кому ролик понравился, например депутату Госдумы Светлане Журовой. «Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на нее обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось… И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка, не только болельщики, но и не причастные к футболу люди», — сказала она в интервью РБК.