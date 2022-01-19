ЦСКА отстранил ответственных за пост о «Наташах»

Сотрудников, опубликовавших скандальный пост о «Наташах» в соцсетях ЦСКА, отстранили от работы. Об этом 19 января «Спорт-Экспрессу» заявил директор по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов.



«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал он.



Ранее в соцсетях футбольного клуба ЦСКА появился ролик с презентацией новичка из Турции Юсуфа Языджи. В нем показывают скриншот с вымышленной перепиской с футболистом, в котором столичная команда уговаривает футболиста подписать контракт. Игрок соглашается переехать в Москву после предложения: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ».

