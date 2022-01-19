«Юсуф, это Россия, у нас много Наташ». Неудачную шутку ЦСКА рассмотрят в комитете по этике РФС

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — пишет ЦСКА, и это якобы становится удачным заходом, после которого турецкий футболист начинает отвечать.

В соцсетях ЦСКА появился скриншот с вымышленной перепиской с Языджи, в котором столичная команда уговаривает футболиста подписать контракт.

Какой же позор и стыдоба. В ЦСКА с ума посходили 🤦🏻‍♂️ https://t.co/NAmkjFAQqn pic.twitter.com/BUmKgnCp5P

«ЦСКА, мой любимый и родной клуб, вам не стыдно? Вы что творите? Ход конем здесь может быть по собственному желанию у всех, кто имеет отношение к этому возмутительному и оскорбительному посту! Просто позорище! Удалите и извинитесь!» — написал, например, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.



Вскоре шуточный пост удалили из всех соцсетей, а комитет по этике заявил, что готов более внимательно изучить публикацию на ближайшем заседании.



Клуб уже принес свои извинения болельщикам и футболисту. «В условиях дефицита времени был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — говорится в сообщении.

