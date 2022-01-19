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«Юсуф, это Россия, у нас много Наташ». Неудачную шутку ЦСКА рассмотрят в комитете по этике РФС

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Футбольный клуб ЦСКА неудачно презентовал новичка из Турции Юсуфа Языджи. Как пишет Sport24 19 января, шутку армейцев разберет комитет по этике Российского футбольного союза.

В соцсетях ЦСКА появился скриншот с вымышленной перепиской с Языджи, в котором столичная команда уговаривает футболиста подписать контракт.

«Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ», — пишет ЦСКА, и это якобы становится удачным заходом, после которого турецкий футболист начинает отвечать.

Однако чувство юмора креативщиков армейского клуба не оценили болельщики и журналисты.

«ЦСКА, мой любимый и родной клуб, вам не стыдно? Вы что творите? Ход конем здесь может быть по собственному желанию у всех, кто имеет отношение к этому возмутительному и оскорбительному посту! Просто позорище! Удалите и извинитесь!» — написал, например, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Вскоре шуточный пост удалили из всех соцсетей, а комитет по этике заявил, что готов более внимательно изучить публикацию на ближайшем заседании.

Клуб уже принес свои извинения болельщикам и футболисту. «В условиях дефицита времени был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — говорится в сообщении.

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Комментарии (11)

267085026
Перед Наташами тоже неплохо было бы извиниться.
Иван 2пырьев
А Юсуфа спросили? Он может только поэтому и согласился!
267033246
Наташа, Наташа
Ты моё сердце и душа
Наташа, Наташа
Как в небе Солнце мне нужна
Наташа, Наташа
Ну, до чего ж ты хороша
Наташа, Наташа
Наташа, Наташа
Ты моё сердце и душа
Наташа, Наташа
Как в небе Солнце мне нужна
Наташа, Наташа
Ну, до чего ж ты хороша
Наташа, Наташа
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