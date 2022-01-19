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В УЕФА опровергли публикации о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге

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Цены на билеты на финал Лиги чемпионов в Петербурге пока не утверждены. Об этом 19 января сообщили РИА Новости в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА не публиковал цены на билеты на финал Лиги чемпионов. Информация о ценах, появившаяся в СМИ, неверна», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что УЕФА якобы согласовал цены билетов. По данным телеканала, билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй — 490 евро (около 43 тысяч рублей), а третьей — 90 евро (почти 8 тысяч рублей). Самый дорогой вариант в зону хоспиталити с включенными напитками и едой стоит 1 390 евро (около 120 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в Петербурге состоится 28 мая 2022 года. О том, как он будет проходить и сколько это будет стоить, читайте в материале «Фонтанки».

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