Один из самых перспективных актеров Франции скончался после столкновения с другим лыжником в Альпах

Французский актер — лауреат премии «Сезар» Гаспар Ульель скончался 18 января в Альпах. Об этом 19 января сообщил Variety со ссылкой на новостное агентство AFP.



18 января, катаясь на лыжах на популярном французском курорте, 37-летний актер столкнулся с другим лыжником на пересечении двух лыжных трасс и получил серьезную черепно-мозговую травму. Его доставили на вертолете в больницу Гренобля, где он скончался через час. Местные власти начали расследование аварии, сообщает издание.



Ульель был одним из самых известных актеров Франции и работал с лучшими режиссерами страны и за ее пределами. В 2005 году он сыграл молодого солдата Первой мировой войны в фильме «Долгая помолвка» Жана-Пьера Жене и получил за нее статуэтку «Сезар». Повторно лауреатом главной французской кинопремии Гаспар Ульель стал за игру в фильме «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана, где исполнил роль успешного писателя Луи, который после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни.